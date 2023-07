Rumours piuttosto insistenti hanno accostato l’estremo difensore campione del mondo ai nerazzurri; gli obiettivi però sono altri.

L’Inter al momento è in Giappone senza il portiere titolare: Onana, Handanovic e Cordaz sono stati ceduti e ora ci sono solamente Raffaele Di Gennaro, il terzo, e Filip Stankovic, destinato ad andare via in prestito.

Yann Sommer

Dall’Argentina ieri hanno parlato di un’offerta imminente all’Aston Villa per Emiliano Martinez ma il Corriere della Sera oggi ha raccolto solo smentite: l’obiettivo primario resta Yann Sommer. Il campione del mondo e lo svizzero sarebbero entrambi primi e l’intenzione dei nerazzurri non è quella di avere un dualismo in quel ruolo. Il portiere del Bayern Monaco arriverà visto che la sua volontà è proprio quella di venire all’Inter; restano da sistemare solo alcuni dettagli come la cifra da pagare al club tedesco.

