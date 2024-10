I nerazzurri tornano a seguire un centravanti che ci ha messo più tempo del previsto ad affermarsi ma che ora sembra aver imboccato la via giusta. L’Inter lavora per ritrovare la compattezza e la cattiveria agonistica che l’hanno portata l’anno scorso a stra-dominare il campionato di Serie A. Nel frattempo i dirigenti non stanno con le mani in mano e lavorano per cercare possibili obiettivi di mercato. La situazione La squadra di Simone Inzaghi nelle primissime gare si stagione segnava poco: oltre a Marcus Thuram c’era poco mentre ora anche Lautaro Martinez sembra sulla via per tornare ai suoi standard. Nel frattempo contro la Stella Rossa anche Arnautovic e Taremi hanno dimostrato di poter dire la loro: tutto cambia se si guarda però al futuro. L’austriaco infatti quasi sicuramente non vedrà rinnovato il suo contratto in scadenza, così come Correa. urge quindi almeno un rinforzo. Il mercato non dorme mai […]

Leggi l’articolo completo Inter sul nuovo bomber della Serie A: si tratta di una vecchia fiamma, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG