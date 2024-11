I nerazzurri osservano anche le rivelazioni degli altri campionati e prendono nota. Nell’affascinante panorama del calcio internazionale, ogni tanto emerge un talento tale da destare l’interesse dei grandi club. Questo è il caso di un attaccante egiziano che sta attirando le attenzioni non solo per le sue performance straordinarie in campo, ma anche per le possibili mosse di mercato che potrebbero vederlo protagonista. Talento da non sottovalutare Il giovane egiziano non è solo un nome sul mercato, ma una promessa sempre più concreta di talento e dedizione. A soli 25 anni sta facendo parlare di sé in Bundesliga con statistiche impressionanti: 14 gol e 10 assist in soli 16 incontri. Questi numeri non solo sottolineano le sue capacità balistiche ma anche la sua velocità e abilità nel dribbling, due qualità che lo avvicinano alla stella del Liverpool, Mohamed Salah. Crescita esponenziale Nonostante sia giunto a Francoforte a parametro zero nel […]

Leggi l’articolo completo Inter sulle tracce del nuovo Salah, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG