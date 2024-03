La squadra di Simone Inzaghi è arrivata alla gara decisiva in condizioni non certo ottimali: questo è solo uno dei motivi che hanno causato l’abbandono della Champions.

L’Inter è uscita dalla Champions League dopo non essere stata in grado di difendere il vantaggio dell’andata e la rete di Dimarco anche nello stadio dell’Atletico Madrid. Tanti i rimpianti per un’eliminazione prematura, a cominciare dalle reti divorate nella sfida di San Siro.

Squadra scarica

Il Corriere dello Sport è tornato sul match di 2 giorni fa sostenendo che i nerazzurri sono arrivati all’appuntamento scarichi sia fisicamente che mentalmente: la fatica derivante dalle 13 vittorie consecutive ha presentato il conto. Anche gli infortuni hanno giocato la loro parte: Carlos Augusto e Arnautovic sarebbero serviti tantissimo a gara in corso, Inzaghi oltre Sanchez e Buchanan, che non è entrato, aveva solo cambi difensivi. Inoltre Acerbi, Thuram e Calhanoglu erano sì guariti, ma non erano certo al 100%.

Carlos Augusto

Pressione e piano gara

Alla vigilia sia del doppio confronto che del solo match di ritorno si dava per leggermente favorita proprio l’Inter e forse anche questo potrebbe aver inciso nella testa dei giocatori. Stesso discorso vale per l’atteggiamento forse troppo rinunciatario con cui Inzaghi ha preparato la partita, seppur con l’attenuante succitata.

Altri fattori

Va poi menzionato il metro di giudizio permissivo dell’arbitro Marciniak che raramente ammoniva e permetteva contatti anche molto duri; l’Atletico ha sfruttato la cosa mentre l’Inter non è riuscita a farlo. Infine, c’è anche da sottolineare che in Italia nessuna squadra riesce a mantenere un’altissima intensità per 90 o 120 minuti come hanno fatto mercoledì sera i Colchoneros. La Champions League è la competizione dei dettagli e l’Inter dovrà far tesoro di tutto ciò per fare meglio in futuro.

