L’Inter di Simone Inzaghi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile, ecco gli scatti della seduta verso il Napoli e i fan…

L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile, così i ragazzi allenati da Simone Inzaghi sono scesi in campo questo pomeriggio nel quartier generale nerazzurro per preprare il delicato incontro con il Napoli. Ecco il post Instagram del club, da notare come nei commenti si possa trovare grande positività da parte dei sostenitori meneghini. Sono tantissimi infatti, quelli che sembrerebbe vogliono incitare la squadra (dopo l’uscita dalla Champions). In minima parte invece, quelli che ancora puntano il dito sulla gara contro l’Atletico.

INTER – «Back at it»

L’articolo Inter, Inzaghi torna ad Appiano: sorprende la reazione dei fan – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG