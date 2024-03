L’ex attaccante Thierry Henry ha espresso il suo parere sul doppio confronto tra nerazzurri e Colchoneros.

Thierry Henry a Sky Sport ha sottolineato la grandissima prestazione di Antoine Griezmann dopo aver parlato in generale del doppio confronto tra Inter e Atletico Madrid. “Ci sono state tante occasioni mancate dall’Inter in casa e ad essere onesti anche dall’Atletico dopo l’1-1. Ma questi ragazzi riescono sempre a trovare il modo e gli va dato atto”.

Sui Colchoneros

“Atletico tra le favorite? Penso che sarà una squadra difficile da battere. Non troveranno tante squadre con lo stesso modulo con cui giocano, il 5-3-2, ma il calcio è una storia di occasioni, se le manchi vieni punito”.

Marko Arnautovic

I protagonisti

“Griezmann? E’ straordinario come capisca la partita, come difenda, come abbia giocato a lungo pur senza finire la partita. Ma anche l’intera squadra, lo stadio, importantissimo quando puoi giocare il ritorno in casa e hai supplementari e rigori. Come ho detto, è una squadra pericolosa. E Griezmann è stato l’X Factor. Lo stesso Oblak, molti dicono che abbia già alle spalle gli anni migliori ma resta un grande portiere e lo ha dimostrato anche stavolta”. Il Piccolo Diavolo non giocava proprio dalla gara andata per via di infortunio: è straordinario che al ritorno sia riuscito a restare in campo per più di 90 minuti. La sua prestazione è clamorosa se si pensa che ha ricoperto diversi ruoli in campo: partiva come mezzala sinistra di centrocampo ma svariava su tutto il fronte d’attacco senza perdere lucidità sia in fase di interdizione che in fase offensiva.

L’articolo Henry: “L’Inter non ha concretizzato tante occasioni all’andata, Griezmann ha l’X Factor” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG