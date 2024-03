Simone Braglia ha parlato così dell’Inter, ecco l’ex calciatore cosa pensa del possibile contraccolpo post Champions

Simone Braglia, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato il momento che sta vivendo l’Inter ai margini della sconfitta ai rigori nelgi ottavi di finale di Champions League. Così anche su Milan e Juve.

CONTRACCOLPO INTER – «No. Il problema poi non è l’Inter ma chi la deve recuperare. Possono metterle pressione Juve e Milan? Giocano al ciapa no. Ormai la seconda stella ce l’hanno sul petto. Ci può stare perdere col Napoli, ma non sarebbe segno di una crisi. Ma non vedo poi il Napoli capace di un colpo del genere».

