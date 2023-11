I nerazzurri chiaramente sono focalizzati sulla gara di stasera ma i dirigenti sicuramente avranno occhi di riguardo anche per qualche avversario.

L’Inter stasera è di scena alla Red Bull Arena di Salisburgo per la gara di Champions League: i nerazzurri con una vittoria conquisterebbero matematicamente l’accesso agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Poi chiaramente nelle ultime 2 gare ci si giocherebbe il primo posto nel girone che è molto importante ai fini del sorteggio della prossima fase.

Sotto osservazione

Il Salisburgo negli ultimi anni ha lanciato nel grande calcio grandi talenti come Erling Haaland, Dayot Upamecano, Sadio Mané, Naby Keita e Dominik Szoboszlai e quindi perché non pensare che anche nella rosa di questa stagione ci sia qualche giovane interessante? Marotta e Ausilio avranno l’occasione di visionarli stasera. Tuttosport ne sottolinea alcuni a partire dall’attaccante Karim Konaté che l’Inter ha conosciuto lo scorso agosto visto che nell’amichevole contro i nerazzurri ha segnato una doppietta. All’andata non ha giocato, forse potrebbe farlo stasera considerato l’infortunio di Kjaergaard, autore dell’assist per il goal di Gloukh a San Siro. Ha ottime referenze anche il difensore centrale Samson Baidoo il cui agente è stato recentemente in Italia per proporre il suo assistito a diversi club, si pensa abbia parlato anche con l’Inter.

Gara dal ricco valore

Tornando al campo, dicevamo che in caso di vittoria la squadra di Inzaghi staccherebbe il pass per gli ottavi: il solo passaggio del turno farebbe entrare nelle casse societarie la non trascurabile cifra di 9,6 milioni di euro a cui vanno aggiunti i 2,8 milioni per la singola vittoria.

L’articolo Inter: tanti talenti del Salisburgo potrebbero interessare per il futuro proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG