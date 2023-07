Il tecnico del Manchester United Ten Hag ha parlato dell’ex portiere dell’Inter Onana: fresco di trasferimento

Ai canali ufficiali del Manchester United, Ten Hag ha parlato dell’acquisto di Onana: ex portiere dell’Inter.

LE PAROLE – «La cosa più importante, per un portiere, è mantenere la porta inviolata e non può farlo da solo. Quindi, serve un’ottima organizzazione difensiva. Ma le capacità di un portiere riguardano anche il non prendere gol. Al giorno d’oggi, il calcio richiede però anche un buon gioco da dietro, e questa è una qualità che André ha. La sua personalità aiuterà la squadra».

