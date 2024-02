L’Inter si prepara al big match di questa sera contro la Juve. La squadra ha terminato la sessione di allenamento: le ultime

Come riporta Sky Sport, l’Inter ha terminato da poco la rifinitura ad Appiano Gentile in vista del big match con la Juve, in programma questa sera.

La sessione di lavoro si è conclusa poco prima dell’ora di pranzo, e ora i nerazzurri proseguono con il programma che precede l’importante partita: pranzo, periodo di riposo, merenda, riunione tecnica e successivamente la partenza per San Siro. Darmian ha vinto il ballottaggio con Dumfries, indosserà lui la maglia da titolare.

L’articolo Inter, terminata la rifinitura ad Appiano in vista della Juve: cosa filtra proviene da Inter News 24.

