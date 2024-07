Marotta sta definendo il colpo Tessman e pensa già al rinforzo per la difesa. L’identikit è tracciato: i dettagli.

Il mercato di trasferimento del calcio continua a suscitare grande interesse, specie tra i maggiori club italiani. La Juventus, uno dei club più titolati d’Italia e riconosciuto a livello internazionale, ha compiuto un’importante mossa aggiudicandosi il calciatore Sfumato Cabal per una cifra di 11 milioni più 2 di bonus. Questa acquisizione segna un significativo potenziamento per la rosa della Vecchia Signora. Dall’altra parte, l’Inter, storico rivale della Juve, è ora sul mercato alla ricerca di una nuova pedina da inserire nella propria difesa, dopo che la corsa per Cabal è sfumata.

Obiettivi di mercato dell’Inter

In seguito alla mancata acquisizione di Cabal, l’Inter non sembra voler cedere al panico. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha il mirino puntato su altri possibili acquisti, mantenendosi fedele alla strategia di puntare su giovani talenti. Il focus rimane, dunque, sulla ricerca di un difensore che possa inserirsi efficacemente nel progetto tecnico dell’Inter, portando freschezza e tenacia alla retroguardia.

Profili in lizza

Tra i giocatori che hanno attirato l’attenzione dell’Inter ci sono Hermoso e Rodriguez. Questi calciatori rimangono nei radar dell’Inter, ma la sensazione prevalente è che la dirigenza sia più propensa a seguire la pista che porta a un difensore giovane e promettente, seguendo la linea adottata con il tentativo di acquisizione di Cabal.

Tessmann si avvicina all’Inter

Parallelamente alla ricerca di un nuovo difensore, sembra che l’Inter sia molto vicina alla conclusione di un altro importante affare: l’acquisto di Tessmann, centrocampista americano. Tessmann è attualmente atteso ai Giochi Olimpici di Parigi con la nazionale USA. Sky Sport riporta che, una volta completato l’ingaggio, il giocatore potrebbe essere immediatamente girato in prestito all’Everton, permettendogli così di accumulare esperienza in un campionato estremamente competitivo come la Premier League.

