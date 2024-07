L’Inter tenta di convincere l’Arsenal a lasciar partire Kiwior alle proprie condizioni: ecco l’offerta di Marotta agli inglesi.

Con la chiusura del capitolo Cabal e l’ufficializzazione del suo passaggio alla Juventus, l’Inter si trova ora a riflettere su chi possa essere il nuovo rinforzo per la sua difesa. Tra le opzioni valutate dalla dirigenza nerazzurra, emerge con preponderanza il nome di Jakub Kiwior, un difensore centrale dall’ottima versatilità, in grado di agire anche sulla fascia sinistra. Il giocatore, già noto ai tifosi italiani per la sua esperienza allo Spezia, rappresenta un’interessante opportunità di mercato per le caratteristiche tecniche e l’età.

Profilo e caratteristiche di Kiwior

Jakub Kiwior, 24 anni, destro di piede ma impeccabile nell’occupare anche il ruolo di terzino sinistro, si profila come l’innesto ideale per la retroguardia dell’Inter. La sua età lo rende particolarmente attraente rispetto ad altre opzioni valutate, come Hermoso e Rodriguez, offrendo ai nerazzurri una soluzione a lungo termine per la difesa. Kiwior si è distinto per le sue prestazioni in Serie A con la maglia dello Spezia, guadagnandosi l’attenzione dei top club europei.

Jakub Kiwior

La situazione del trasferimento

La principale sfida nel tentativo di incorporare Kiwior nell’organico nerazzurro risiede nel costo dell’operazione. L’Arsenal, attuale club di appartenenza del giocatore, lo ha acquisito circa diciotto mesi fa per una somma vicina ai venti milioni di euro dallo Spezia. Di conseguenza, i Gunners mirano a una cessione a titolo definitivo, al fine di ricuperare l’investimento fatto. Tuttavia, la posizione dell’Inter, guidata dalla saggezza di Ausilio e Marotta, sembra orientata verso una formula di trasferimento meno onerosa, privilegiando un prestito con diritto di riscatto.

I possibili scenari

Se da un lato l’Inter valuta come prioritaria la pista che porta a Kiwior, la trattativa potrebbe dipendere significativamente dalla disposizione dell’Arsenal a negoziare termini che si allineino alle capacità finanziarie e alle strategie a lungo termine della società nerazzurra. La direzione undertake dalla trattativa sarà cruciale per capire se e come Kiwior potrà vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Nel frattempo, l’Inter resta alla ricerca di soluzioni vantaggiose, pronta a valutare alternative qualora l’operazione per Kiwior dovesse incontrare ostacoli insormontabili.

