Inter, Thuram: «Fischi dei tifosi del Milan? Ecco cosa penso». Le parole del nuovo attaccante neroazzurro sul mercato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex obiettivo del Milan e ora attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato dei tifosi rossoneri. Ecco le sue parole:

MILAN – «Il Milan stava per prendermi? I tifosi rossoneri ce l’avranno con me, ma pazienza. So perché ho scelto l’Inter e non mi preoccupano i fischi, che tanto nel derby arrivano comunque».

