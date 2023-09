Inter, Thuram prova a far dimenticare Lukaku. Prima gioia in Serie A per l’attaccante francese

Thuram, alla caccia del primo gol in Serie A, ha parecchia voglia di segnare con la maglia dell’Inter: prima spara alto dopo un bello slalom, poi di testa (in tuffo) scaraventa alle spalle di Christensen un cross capolavoro di Dimarco sul quale Biraghi osserva.

Il Meazza esplode per il vantaggio e il coro della Nord (“Siam venuti fin qua, per vedere segnare Thuram”) ha il sapore del definitivo addio al “traditore” Lukaku. Il figlio di Lilian potrebbe raddoppiare alla mezzora, ma da due passi, pressato da Mandragora, non trova lo specchio sull’assist di Bastoni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Thuram prova a far dimenticare Lukaku. Prima gioia in Serie A per Tikus proviene da Inter News 24.

