L’Inter viaggia a ritmi importanti e a far parlare sono soprattutto i numeri in trasferta: in Europa nessuno come la squadra di Inzaghi.

Infatti i nerazzurri sono la squadra con il maggior numero di vittorie (ovvero 6) e il minor numero di gol subi (2) nelle gare disputate lontano da San Siro nei Top 5 campionati europei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

