I nerazzurri sono ansiosi di celebrare per le vie della città la vittoria del ventesimo Scudetto ma prima c’è da giocare contro i granata.

In un clima di festa l’Inter ospita il Torino che lotta ancora per un piazzamento europeo. Inzaghi ha scelto una formazione rimaneggiata per dare minutaggio a qualche calciatore che ha giocato poco. Sono indisponibili Acerbi alle prese con la pubalgia e Dimarco vittima di un affaticamento muscolare. In difesa spazio dal primo minuto a De Vrij con Pavard e Bastoni ai suoi lati; a centrocampo sembrava dovessero esserci i cambiamenti più radicali. Non giocano titolari come sembrava Frattesi ed Asllani, dentro Mkhitaryan e Calhanoglu; non c’è neanche l’esordio dal primo minuto di Buchanan sulla fascia sinistra. Insomma Inzaghi rinvia quasi in maniera integrale il turnover, gioca anche il capitano Lautaro Martinez in attacco con Thuram. Dall’altra parte Juric sceglie Vlasic e Ricci alle spalle del solo Zapata, spazio sulla fascia destra anche all’ex Bellanova; ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan; 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): 32 Milinkovic Savic; 6 Lovato, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 61 Tameze, 8 Ilic, 20 Lazaro; 28 Ricci, 16 Vlasic; 91 Zapata.

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 5 Masina, 9 Sanabria, 11 Pellegri, 17 Kabic, 21 Okereke, 25 Dellavalle, 27 Vojvoda, 30 Silva, 79 Savva.

