I nerazzurri battono anche il Torino ma nel primo tempo la gara è stata molto equilibrata; ecco le pagelle.

SOMMER 6: regala un’occasione al Torino sbagliando in impostazione dal basso, blocca il tiro di Zapata nel primo tempo e poi vive una ripresa molto tranquilla.

PAVARD 6,5: solido in difesa, non disdegna di salire in avanti in diverse occasioni.

DE VRIJ 6,5: autoritario anche se Zapata qualche occasione riesce a ritagliarsela.

BASTONI 6,5: autentico regista difensivo, si perde però sul più bello alla mezz’ora del primo tempo al momento di mandare in porta Thuram. (Dal 71’ BUCHANAN s. v.).

DARMIAN 6: prestazione ordinaria e non vistosa, bada, come al solito, più a difendere che ad offendere.

BARELLA 7: garra e classe contraddistinguono anche la sua prestazione odierna, si segnala per un bel sombrero a metà primo tempo. (Dal 72’ ARNAUTOVIC s. v.).

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

CALHANOGLU 7,5: i ritmi bassi condizionano anche la sua regia, può giocare palla a terra senza ricorrere a lanci lunghi. Segna con un bel sinistro l’1-0 e dal dischetto il 2-0. (Dal 63’ ASLLANI 6: partecipa anche lui al festival dei tiri alti).

MKHITARYAN 7: poco appariscente come abbastanza spesso, vorrebbe segnare un goal, lo si vede dall’improbabile pallonetto tentato nella prima frazione. Con una sortita offensiva ad inizio ripresa fa espellere Tameze e fornisce l’assist per l’1-0 di Calhanoglu. (Dal 63’ FRATTESI 6: prova a segnare con la specialità della casa, l’inserimento centrale, ma il tiro esce sballato).

CARLOS AUGUSTO 6,5: sufficiente sia da quinto che da braccetto.

LAUTARO MARTINEZ 6,5: fa tantissimo lavoro sporco e pulisce tanti palloni, rinuncia al tiro dagli 11 metri dopo che Calhanoglu gliel’aveva offerto.

THURAM 6,5: agisce spesso da pivot e nella ripresa si guadagna il penalty del 2-0. (Dal 63’ ALEXIS SANCHEZ 6: entra a risultato acquisito e agisce anche da trequartista alle spalle di due punte, spezzone senza sussulti).

INZAGHI 7: schiera una formazione molto competitiva e ha ragione. Dopo una prima frazione al piccolo trotto, i suoi vincono nella ripresa grazie anche a Mkhitaryan (uno di quelli che non doveva giocare) che fa espellere un avversario.

