I nerazzurri vincono anche contro i granata approfittando della superiorità numerica; ora le celebrazioni con i bus scoperti.

L’Inter lascia fare la partita agli avversari nei primissimi minuti di gara ed il Torino fa moltissimo possesso palla senza però arrivare dalle parti della porta nerazzurra: ci prova Ricardo Rodriguez col destro ma Sommer blocca in due tempi. I nerazzurri si scuotono: l’azione personale di Thuram si conclude con un tiro molto alto. Poco dopo anche Carlos Augusto si mette in proprio calciando alto; al quarto d’ora Zapata dopo un grande stop tira centralmente. A circa metà tempo il colombiano va vicino al goal con un bel colpo di testa; dall’altra parte Mkhitaryan tenta il pallonetto dalla lunga distanza con palla che termina in curva. Da registrare anche il destro di Calhanoglu che finisce sui tabelloni pubblicitari per via di una deviazione involontaria di Thuram. Un primo tempo scialbo e dai ritmi bassi termina senza reti.

Hakan Çalhanoğlu

Al 49’ Tameze ferma Mkhitaryan lanciato a rete e viene espulso: granata in 10 per quasi tutta la ripresa. Sulla successiva punizione Calhanoglu usa solo la potenza e non abbastanza precisione, palla in curva nord. I nerazzurri provano tante conclusioni dalla distanza, sensibilmente di più rispetto al solito, ma la mira manca; alto anche il destro di Pavard. Al 56’ l’Inter passa in vantaggio al termine di un’azione manovrata chiusa dal sinistro a volo di Calhanoglu. 3 minuti dopo Lovato atterra Thuram ed è calcio di rigore: dal dischetto Calhanoglu spiazza Milinkovic-Savic e fa 2-0. Il Torino non riesce più a ripartire per via dell’inferiorità numerica ma il destro di Barella viene bloccato dal portiere serbo. La gara finisce col punteggio di 2-0 per l’Inter.

L’articolo La doppietta di Calhanoglu mata il Torino e dà il via alla seconda festa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG