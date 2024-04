A causa della festa scudetto nerazzurra, la partita potrebbe subire uno spostamento a domenica

Cambio di programma. Dopo pochi giorni dall’ufficialità di date e orari della 34esima giornata di campionato, la Lega Serie A è vicina a una variazione legata ai freschi campioni d’Italia. Inter-Torino, in programma originariamente per sabato 27 aprile alle 15, sarà probabilmente posticipata di un giorno. Lo slot più probabile sarà quello delle ore 12.30 di domenica 28 e il motivo è di ordine pubblico, per assicurare le migliori condizioni possibili alla parata con bus scoperto prevista dopo il match contro i granata.

La decisione in nome della sicurezza

In un contesto di festeggiamenti per la squadra neo campione d’Italia, la sicurezza diventa un aspetto prioritario per gli organizzatori e le autorità cittadine. Questo cambio nella programmazione permetterà di gestire al meglio i flussi di tifosi e garantire una celebrazione senza intoppi. L’attenzione posta sulla sicurezza dei partecipanti è massima, data l’importanza del momento per tifosi e squadra.

La celebrazione dei campioni

Dietro la decisione di posticipare la partita c’è l’intenzione di offrire ai tifosi e alla squadra un momento indimenticabile di celebrazione. La parata con il bus scoperto è una tradizione per le squadre che conquistano il titolo nazionale, un evento che rafforza il legame tra la squadra e la sua città. La possibilità di festeggiare i propri campioni in un clima di festa e sicurezza è fondamentale per mantenere vivo lo spirito sportivo e di appartenenza.

