Il tecnico nerazzurro sorride perché si sta svuotando l’infermeria: ora però va deciso il minutaggio dei rientranti.

L’Inter si sta allenando con vista sul match delle 12:30 del 6 gennaio contro l’Hellas Verona: saranno convocati Lautaro Martinez e Federico Dimarco che hanno smaltito i rispettivi acciacchi muscolari.

In campo i migliori

Secondo la Gazzetta dello Sport Inzaghi contro gli scaligeri schiererà la formazione migliore possibile perché dopo il pareggio di Marassi non si possono più commettere passi falsi. Dovrebbero quindi essere titolari anche Dumfries e Pavard al posto di uno stanco (ed adattato) Darmian e di Bisseck: il buon rendimento del tedesco ha potuto aiutare a gestire con più calma il rientro dell’ex Bayern Monaco che non gioca titolare da inizio novembre.

Benjamin Pavard

Recuperati

I due big oggi si sono allenati in gruppo ma è ancora presto per sapere se e quanto giocheranno: la sensazione è che il Toro possa essere titolare mentre c’è incertezza sull’ex Primavera. Le sensazioni sono dovute a molteplici fattori: entrambi i loro sostituti, Carlos Augusto e Arnautovic, stanno giocando bene ma la differenza che c’è tra il capitano e l’austriaco è lampante. Inoltre c’è anche un indizio Social: Lautaro ha pubblicato su Instagram la foto della sua classica esultanza con delle clessidre, come a dire che ci siamo per il rientro.

