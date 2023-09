I nerazzurri vengono rimontati dalla squadra di Dionisi che dopo aver battuto la Juve batte la seconda big; prima sconfitta stagionale per gli uomini di Inzaghi.

Crolla anche l’Inter, è questa la notizia del primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2023/24; non ci sono più quindi squadre imbattute in Italia. La squadra di Inzaghi è stata raggiunta in vetta alla classifica dal Milan che ha vinto a Cagliari per 3-1; i nerazzurri invece hanno perso in casa col Sassuolo dopo essere stati in vantaggio per il goal di Dumfries. Nella ripresa l’Inter praticamente non è scesa in campo tanto è vero che lo stesso Inzaghi a fine partita recriminava su qualche occasione sprecata nei primi 45 minuti.

Denzel Dumfries

Il dato

La Gazzetta dello Sport fotografa la gara con la statistica che recita 6 tiri nello specchio a 2 per gli ospiti; risultato quindi ampiamente meritato per gli uomini di Dionisi. La rosea evidenzia anche come si sia rivista l’Inter che la passata stagione dilapidava punti in campionato: una squadra forse troppo sicura della propria superiorità tecnica che si rilassa facendo poi i conti con la realtà.

Allarme che serva da lezione

Il rendimento della squadra di Inzaghi finora è di tutto rispetto: 1 sconfitta non deve far dimenticare le 5 vittorie consecutive in altrettante gare. Sarebbe un errore però catalogare il risultato di ieri come il classico incidente di percorso perché alcuni brutti presagi si intravedevano anche nelle scorse gare; l’Inter è molto meno brillante da dopo il derby vinto per 5-1.

