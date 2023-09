Caso Negreira, perquisita la sede degli arbitri spagnoli: la ricostruzione su quanto accaduto nella mattinata di oggi

L’agenzia di stampa EFE riferisce di una perquisizione della Polizia nella sede degli arbitri spagnoli nella mattinata di oggi, ocn l’obiettivo di trovare nuove prove sul caso Negreira, che vede coinvolto il Barcellona e che riguarda alcuni pagamenti erogati negli anni dal club catalano a vantaggio dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale iberico.

L’ipotesi di reato è quella di corruzione passiva per quel che riguarda Negreira e il figlio, che avrebbero ricevuto circa 7 milioni e mezzo di euro in 17 anni dal club catalano. Coinvolti gli ex presidenti Bartomeu e Rosell.

