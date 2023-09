Il centrocampista olandese nelle prossime gare può rivelarsi una carta molto preziosa nello scacchiere nerazzurro.

Simone Inzaghi, complice l’infortunio di Marko Arnautovic, non ha potuto far riposare ieri gli attaccanti titolari Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, il secondo tempo “non” disputato ieri parla chiaro.

Il problema

Il meglio di sé la formazione nerazzurra, se si tiene presente tutto l’arco della scorsa stagione, lo ha dato quando hanno recuperato Brozovic e Lukaku: grazie al secondo il tecnico diede vita ad un’alternanza praticamente scientifica in attacco tra campionato e Champions. Ora tutto ciò, con soli 3 attaccanti a disposizione, non è più possibile e così sarà almeno fino a fine novembre quando si presume tornerà l’austriaco.

Sensi Stefano

La possibile soluzione

La Repubblica sostiene che Davy Klaassen, l’ultimo acquisto arrivato un po’ a sorpresa a poche ore dalla chiusura del mercato, nell’allentamento di oggi sia stato provato in posizione molto offensiva. D’altronde anche ieri ha esordito con la maglia nerazzurra a ridosso della punta, Alexis Sanchez nella fattispecie. L’ex Ajax ha ricoperto spesso in carriera quel ruolo e ha numeri neanche tanto trascurabili in zona goal anche se una cosa è l’Eredivisie e un’altra è la Serie A. In attesa quindi del recupero anche di Sensi, un altro che può giocare più avanti, Inzaghi dovrebbe usare Klaassen come trequartista o seconda punta; le prossime gare, forse già quella di dopodomani a Salerno, saranno indicative in tal senso. Quel che è certo è che non si tornerà sul mercato degli svincolati, lo ha ribadito anche ieri l’amministratore delegato Beppe Marotta.

