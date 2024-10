L’argomento nuovo stadio dei club milanesi ed il particolare del club nerazzurro è stato poco toccato ultimamente. Il dibattito sull’ubicazione del nuovo stadio destinato a ospitare le partite delle squadre di calcio di Milano si fa sempre più acceso, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali e i tifosi. Le parole a TeleLombardia di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, riaccendono le discussioni su dove verrà edificato questo importante impianto sportivo. Le ultime La posizione espressa dal primo cittadino di Rozzano evidenzia una chiara preferenza per la scelta dell’area di San Siro per la costruzione del nuovo stadio dell’Inter. Questa opzione sembra essere la favorita non solo dalle squadre di calcio interessate, ma anche da una parte significativa delle amministrazioni e dei tifosi. L’alternativa Tuttavia, il sindaco Ferretti fa sapere che sono state esplorate anche altre soluzioni, tra cui quella di Rozzano e altri comuni limitrofi, qualora le trattative per l’area di San […]

