Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto a Pressing per parlare della lotta scudetto oltre che degli attaccanti dell’Inter

LOTTA SCUDETTO – «Hanno entrambe più punti di quelli che mi aspettavo, la Juve a Salerno ha fatto una partita in crescendo però è la solita partita della Juventus. Non c’è più Decreto Crescita, non ci sono tanti soldi in Italia. A sto punto basta prendere Marotta per vincere? Alla Juve vinceva anche grazie a Ronaldo, Allegri, Conte. Adesso l’Inter non è prima per Marotta. Si va in campo in tanti»

ATTACCO INTER – «Si è visto col Verona in maniera inequivocabile: il dislivello tra titolari e panchinari è gigante, se l’Inter prendesse un attaccante starebbe sicuramente meglio. Se va via un’altra volta Sanchez e arriva qualcuno, meglio. Secondo me c’è bisogno di intervenire»

