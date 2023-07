Paramount + sarà il nuovo main sponsor dell’Inter per la prossima stagione: accordo in chiusura con l’azienda statunitense

Dopo aver trovato l’intesa per il prolungamento di contratto con la Nike come sponsor tecnico, l’Inter pensa a chiudere definitivamente la questione main sponsor. In questa ottica, stando a quanto riferisce Sky Sport, è nelle fasi finali un nuovo accordo con Paramount +.

L’azienda statunitense che era comparsa sulla maglia nerazzurra per le ultime due partite della scorsa stagione (contro Torino e Manchester City), secondo l’accordo precedente sarebbe dovuto diventare uno sponsor secondario, sul retro della maglia. È invece in fase di conclusione l’accordo per ritrovarlo davanti alla maglia interista come main sponsor. Il club nerazzurro ricaverebbe circa 20 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.

L’articolo Inter, trovato il main sponsor! Nuovo accordo con Paramount + in arrivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG