I nerazzurri hanno risolto il piccolo problema sorto ieri per il centrale tedesco; il gigante infatti oggi ha sostenuto le visite mediche.

Yann Bisseck sarà un giocatore dell’Inter, dubbi non c’erano, oggi dovrebbe arrivare anche l’ufficialità dato che il giocatore ha sostenuto le visite mediche di rito. I nerazzurri nelle ultime ore hanno provato (e sono riusciti) a dilazionare ulteriormente il pagamento dei 7 milioni della clausola rescissoria presente nell’ormai vecchio contratto del tedesco.

La Gazzetta dello Sport sostiene che il nuovo accordo prevede il pagamento di 7 milioni e 500 mila euro non più in 2 anni ma in 3; a convincere l’Aarhus è stato anche il 5% della futura rivendita.

L’articolo Inter: trovato “nuovo” accordo con l’Aarhus per Bisseck proviene da Notizie Inter.

