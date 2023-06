I nerazzurri pensano seriamente all’eventualità di una separazione con il camerunese che è un obiettivo del Manchester United.

L’Inter non può farsi trovare impreparata nel caso il Manchester United accontenti la richiesta di 50 milioni per il cartellino di Onana. Il sostituto potrebbe essere Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk che secondo Tuttosport piace sia a Marotta che a Zhang rispettivamente perché è alto 2 metri e perché avendo il contratto in scadenza nel 2024 costa poco.

Giuseppe Marotta

Il club ucraino per lui ha rifiutato un’offerta di 6 milioni proveniente dall’Udinese ma la sensazione è che possa accettare già solo qualche milione in più. Nonostante giochi titolare da tempo soprattutto in Champions League potrebbe essere necessario un periodo di ambientamento: è in quest’ottica che va letta qualche indiscrezione su un possibile rinnovo di Samir Handanovic.

