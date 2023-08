L’Inter si prepara a mandare in prestito Sebastiano Esposito al Verona. Ecco tutti i dettagli dell’operazione di mercato

Un nuovo capitolo per il giocatore dell’Inter Sebastiano Esposito, questa volta tra le fila del Verona.

L’affare è in dirittura d’arrivo, ecco tutti i dettagli. A renderli noti è L’Arena:

I DETTAGLI- Qualcosa si muove e per fortuna. Il Verona è molto vicino ad accogliere un rinforzo importante: si tratta di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Sogliano è molto avanti per il ventunenne originario di Castellammare di Stabia, che è in dirittura d’arrivo con la formula del prestito. Qui non ci sono margini per trattare. Si tratta di prestito secco.

