L’Inter studia il colpo Bento. Marotta e Ausilio sono pronti a sferrare l’attacco decisivo forti del sì del portiere.

L’Inter, Campione d’Italia in carica, ha messo nel mirino un obiettivo prioritario per il prossimo mercato estivo: il portiere. La dirigenza nerazzurra, con in testa Piero Ausilio e Dario Baccin, ha già individuato il profilo perfetto per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Si tratta di Bento, attuale numero uno dietro i pali dell’Athletico Paranaense, visto come il possibile erede di Yann Sommer dopo un anno di transizione.

Un rinforzo strategico

L’idea di puntare su un portiere giovane e promettente, che possa trascorrere un anno a imparare da Sommer prima di prenderne il posto, non è nuova per l’Inter. Già la scorsa estate, i dirigenti avevano mostrato interesse per un talento “futuribile”, avviando trattative importanti, ma senza concretizzare. La situazione economica del club, recentemente rafforzata da un accordo con Pimco, ora permette di accelerare i tempi per l’assalto definitivo a Bento, un’operazione che vede l’Inter in pole position rispetto ad altre squadre europee.

Condizioni e strategie di mercato

Nonostante una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro valida per l’estero, l’Inter confida di poter chiudere l’affare per una cifra intorno ai 20 milioni, grazie anche al benestare del giocatore. Questo investimento, ritenuto strategico, potrebbe non necessitare della prevendita di altri elementi della rosa per essere finanziato. Due le ragioni principali: la necessità tecnica di affiancare a Sommer un secondo affidabile e il potenziale economico offerto dai giovani di ritorno da prestiti profittevoli, capaci di garantire le risorse necessarie senza sacrificare pezzi pregiati della squadra attuale.

Un futuro tra i pali

La strategia dell’Inter sembra chiara: rafforzarsi puntando su giovani di prospettiva, capaci di assicurare un rendimento elevato nel medio-lungo termine. Bento rappresenta non solo una scelta di campo, ma anche un investimento per il futuro, seguendo una logica di crescita sostenibile che ha già dimostrato di poter dare frutti. L’Inter, dunque, guarda avanti, progettando la propria rosa con un occhio attento al presente, ma soprattutto con uno sguardo lungimirante verso le stagioni a venire.

