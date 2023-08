Per Simone Inzaghi una buona partenza, ma ora serve compattare il gruppo Inter: al di là del calciomercato estivo

Per quanto il calciomercato dell’Inter sia praticamente un cantiere, dall’altra Simone Inzaghi ha sempre dimostrato di saper compattare il gruppo facendo tirare fuori un valore superiore rispetto a quello che, sulla carta, la rosa può dare.

Certo, dovrà arrivare per forza un braccetto di destra (Pavard è sempre in pole position), ma dall’altra la base si è dimostrata ieri abbastanza solida, con i nuovi che daranno quel salto di qualità in più. Inzaghi è ottimista, e il bello deve ancora venire.

L’articolo Inter, tutto su Inzaghi. Può tirare fuori un grande valore dalla rosa (in un contesto di cantiere) proviene da Inter News 24.

