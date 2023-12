L’esterno dell’Inter Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match della 15^ di Serie A con l’Udinese

Ecco le dichiarazioni di Carlos Augusto a Inter TV, a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio del match tra l’Inter e l’Udinese.

PARTITA- «Se sarà difficile replicare la stessa intensità? Difficile no perché nella nostra squadra c’è qualità e fisicità per farlo, dobbiamo restare concentrati e fare una grande partita come contro il Napoli»

DIFESA A TRE- «Mi sono trovato bene nei tre di difesa, ho già ricoperto quel ruolo. Devo essere pronto ad aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo. Posso fare bene anche lì».

SAN SIRO E I TIFOSI- «Credo che i tifosi siano la cosa più importante per il campionato. Quando sono insieme a noi ci aiutano tanto. Dobbiamo fare una grande gara anche per loro»

