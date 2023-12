Lo stadio San Siro è tutto esaurito per il match di oggi dei nerazzurri: Inzaghi e Cioffi hanno comunicato le loro scelte di formazione.

L’Inter si trova nuovamente costretta a rispondere alla Juventus che si è riportata in vetta alla classifica della Serie A e per farlo deve battere l’Udinese. Inzaghi non pensa all’imminente gara di Champions League contro la Real Sociedad che deciderà chi vincerà il girone. Formazione migliore possibile dunque per i nerazzurri al netto dei diversi infortuni che stanno falcidiando la difesa e la fascia destra del centrocampo. Recuperato Bastoni che gioca anche dal primo minuto, esordio da titolare in campionato per Bisseck mentre Darmian avanza come quinto. Panchina quindi per Cuadrado e Frattesi tra gli altri; confermati Thuram e Lautaro Martinez in attacco. L’Udinese si schiera con un 3-5-1-1 piuttosto difensivo con Pereyra alle spalle di Lucca, a centrocampo c’è naturalmente Samardzic che la scorsa estate aveva anche fatto le visite mediche per passare all’Inter prima che l’affare saltasse; ecco le formazioni ufficiali.

Yann Bisseck

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Agoumè, Stabile, Sanchez. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Aké, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen, Pafundi. All. Cioffi.

