Le parole di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, nel post partita della gara contro il Verona. I dettagli

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona.

PAROLE – «Sono contento di essere tornato e di essere tornato al gol, ma sono contento a metà per i due punti che ci mancano. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ed essere più furbi. A Verona non esulterò mai per rispetto. Sono orgoglioso di essere passato da qua, Verona mi ha dato tanto».

