Inter Udinese, la moviola di Tuttosport sugli episodi arbitrali chiave del match di ieri: il contatto tra Perez e Lautaro e non solo

L’Inter travolge l’Udinese con un secco 4 a 0 e si riprende la vetta della classifica. Questo il giudizio di Tuttosport sulla prova offerta dall’arbitro Di Bello: la moviola del quotidiano torinese.

Sul quotidiano si legge: «Quando il gol sembrava ormai maturo, a dare un “contributo” è arrivato il Var Mazzoleni che ha chiamato all’on-field-rewiew l’arbitro Di Bello che aveva valutato come sorvolabile una lieve trattenuta di Perez su Lautaro su cross di Dimarco.

Siamo al 33′: l’attaccante argentino non sarebbe mai arrivato sul pallone, ma lo sciocco intervento del difensore ha portato Mazzoleni a richiamare l’attenzione di Di Bello che aveva però valutato sul campo il contatto. Una volta allo schermo, il rigore – il settimo in campionato per i nerazzurri – è stato scontato. Così come la trasformazione dal dischetto di “mr perfezione” Calhanoglu. A quel punto l’Inter ha dilagato».

L’articolo Inter Udinese, la moviola di Tuttosport: sciocco intervento di Perez su Lautaro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG