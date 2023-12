Inter Udinese, le pagelle di Dimarco: l’esterno nerazzurro spinge, crossa e segna. Ennesima prestazione di livello in questa stagione

Protagonista di un’ottima prestazione in Inter Udinese di ieri sera, sugellata dal gol del 2 a 0, Federico Dimarco ha brillato anche ieri sera a San Siro. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi nei suoi confronti.

Gazzetta dello Sport: 7,5 – Prova totale, che mette in fila il pallone a Lautaro per il palo, quello per il rigore, il gol fallito col destro, il gioiello col sinistro. E’ un fattore di questa Inter.

Corriere dello Sport: 8 – L’Inter pende a sinistra, le soluzioni arrivano tutte da lui che in diagonale infiocchetta una partita sontuosa.

Tuttosport: 7 – Partita sontuosa.

L’articolo Inter Udinese, le pagelle di Dimarco: in diagonale impacchetta una partita sontuosa proviene da Inter News 24.

