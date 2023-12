I nerazzurri battono senza troppe difficoltà l’Udinese: ecco le pagelle.

SOMMER 6: praticamente inoperoso, il V. A. R. lo salva da una respinta un po’ così.

BISSECK 6,5: parte bene realizzando belle giocate palla al piede tra cui un tunnel ad un avversario.

ACERBI 6: l’Udinese attacca pochissimo, poco lavoro per lui.

BASTONI 6,5: molto propositivo, gioca bene in costante proiezione offensiva. (Dal 56’ CARLOS AUGUSTO 6,5: ingresso positivo, si rende utile prima da braccetto e poi da quinto).

DARMIAN 6: prestazione senza infamia e senza lode.

BARELLA 6,5: molto pimpante dall’inizio alla fine.

CALHANOGLU 7: ci prova diverse volte dalla distanza senza successo, glaciale dal dischetto, realizza anche l’assist per il 2-0. (Dal 70’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 7: fa tanto lavoro sporco e provvede all’assist per il goal di Thuram. (Dal 79’ SENSI s. v.).

DIMARCO 7: realizza un paio di cross interessanti che però non giungono per poco a destinazione. Conclude male di destro sprecando una buona chance ma si fa perdonare segnando il 2-0. (Dal 70’ CUADRADO s. v.).

THURAM 6,5: segna il facile terzo goal, in generale poco appariscente ma fa sempre il suo. (Dal 56’ ARNAUTOVIC 6: prova ad entrare in partita e a dimostrare il suo valore ma ha pochi palloni giocabili).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: sfortunato in avvio quando di testa colpisce il palo. Si guadagna il calcio di rigore dell’1-0 e segna la quarta rete.

INZAGHI 7: prepara bene la gara e riesce anche a fare turnover per via del risultato favorevole e quasi mai in discussione.

