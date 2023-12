Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione dell’Inter che domani 9 dicembre scenderà in campo con l’Udinese

In previsione dell’incontro contro l’Udinese, Simone Inzaghi si trova a dover reinventare la difesa dell’Inter, manchevole di De Vrij e Pavard, oltre a Dumfries. SportMediaset aggiorna con le seguenti informazioni:

Acerbi si presenta come l’unica certezza. Sulla destra, Inzaghi potrebbe optare per il ritorno di Bisseck, titolare dopo una prestazione altalenante a Lisbona contro il Benfica, spostando Darmian a centrocampo in sostituzione dell’infortunato Dumfries (con Dimarco a sinistra).

Cuadrado è tornato dopo il problema al tendine d’Achille, ma non è ancora al 100%. A sinistra, al posto di Bastoni, potrebbe emergere Carlos Augusto, confermato dopo una solida performance a Napoli.

