Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è stato operato per risolvere i problemi di pubalgia.

Francesco Acerbi ha affrontato nelle ultime settimane difficoltà legate a problemi di pubalgia che non è riuscito a superare nonostante una gestione attenta del suo stato fisico. Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, aveva consentito al difensore di riposarsi e allenarsi con l’obiettivo di prepararsi al meglio per gli impegni con la Nazionale in vista dell’Europeo. Tuttavia, neanche gli antidolorifici hanno permesso ad Acerbi di trovare sollievo, rendendo inevitabile l’intervento chirurgico dopo un esame di controllo.

Il comunicato dell’Inter

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’Inter: “Nella mattinata di oggi Francesco Acerbi è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Acerbi, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa”.

Le ultime partite e la decisione di operarsi

Nonostante i problemi fisici, Acerbi ha scelto di scendere in campo nelle ultime due partite contro Lazio e Verona, per valutare le proprie condizioni. Purtroppo, il tentativo di giocare sotto antidolorifici non ha dato i risultati sperati, evidenziando la necessità di un intervento chirurgico. La decisione è stata presa congiuntamente dopo un controllo medico approfondito.

