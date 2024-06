L’Inter si prepara a una settimana cruciale: domani l’assemblea dei soci eleggerà il nuovo Consiglio di Amministrazione e il presidente che succederà a Steven Zhang.

La nuova era dell’Inter, sotto la guida del fondo californiano Oaktree, è pronta a iniziare con una settimana di grande importanza. Domani, infatti, si terrà l’attesa assemblea dei soci durante la quale verrà eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo presidente del club. Questo passaggio è fondamentale per il futuro dell’Inter, che si appresta a chiudere il capitolo Steven Zhang e ad aprirne uno nuovo sotto la direzione di Oaktree.

Steven Zhang

La composizione del nuovo CdA

Secondo le indiscrezioni fornite da Sky Sport, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Inter sarà composto da 10 membri. Tra questi, ritroviamo Carassai e Marchetti, già presenti come indipendenti ma legati a Oaktree, insieme ai due amministratori delegati Marotta e Antonello. A questi si aggiungeranno quattro manager del fondo californiano: Cano, Ralph, Ligori e Menduri, tutti già impegnati nel progetto nerazzurro da tempo. Restano ancora da assegnare due posti vacanti all’interno del CdA, una decisione che verrà presa nei prossimi giorni.

Il futuro presidente: Carlo Marchetti in pole position

Uno dei temi più dibattuti riguarda l’identità del prossimo presidente dell’Inter. Le voci suggeriscono che sarà un italiano a prendere il posto di Steven Zhang, con Carlo Marchetti in pole position. Marchetti, notaio milanese classe 1973, è da tre anni membro del CdA nerazzurro in quota Oaktree e rappresenta una figura di continuità e fiducia per il fondo californiano. Tuttavia, non si esclude che il nome del nuovo numero uno del club possa essere un’altra figura, il che mantiene alta l’attesa e l’interesse attorno alla decisione finale.

