La dirigenza dell’Inter si trova a un bivio cruciale. L’acquisto di Gudmundsson dipende dalla cessione di Arnautović, ma l’austriaco non ha intenzione di lasciare Milano.

La Juventus e il Napoli hanno già fatto i primi sondaggi, mentre l’Inter attende di definire le mosse di mercato con Simone Inzaghi. Il gradimento per Albert Gudmundsson è indiscutibile: l’islandese è il Piano A per l’allenatore nerazzurro.

La richiesta del Genoa per Gudmundsson è chiara: circa 30 milioni di euro. Sebbene non siano pochi, il Genoa potrebbe accettare contropartite di valore, favorendo una trattativa con l’Inter, che ha un buon rapporto con i liguri. Tuttavia, prima di procedere con l’acquisto dell’islandese, l’Inter deve risolvere la questione Marko Arnautović, il cui rendimento è stato insufficiente.

Albert Gudmundsson

L’Austriaco non vuole lasciare l’Inter

Arnautović, convocato per Euro 2024, ha espresso il desiderio di rimanere all’Inter, non avendo ricevuto comunicazioni dalla società riguardo una possibile cessione. Nonostante qualche interesse da parte di club arabi, l’austriaco non sembra disposto a partire. Per l’Inter, che ha investito 8 milioni di euro per l’ex Bologna, c’è il rischio di una minusvalenza.

Senza l’addio di Arnautovic, l’Inter non può inserire Gudmundsson in rosa. La preferenza dell’allenatore e della società è chiara, ma la cessione dell’austriaco è un prerequisito. Con il mercato ancora aperto, c’è tempo per risolvere la situazione, ma la dirigenza dovrà agire con decisione per non perdere l’opportunità di rafforzare la squadra con l’islandese.

L’articolo Calciomercato: Arnautović blocca Gudmundsson e il piano dell’Inter proviene da Notizie Inter.

