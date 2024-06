La dirigenza nerazzurra valuta diverse opzioni per il ruolo di estremo difensore, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e garantire una valida alternativa a Sommer.

Il brasiliano Bento rimane il nome più ambito per la porta dell’Inter. Il giovane talento dell’Athletico Paranaense ha impressionato nelle sue recenti apparizioni con la Selecao, consolidando la sua reputazione a livello internazionale. Tuttavia, queste stesse prestazioni hanno reso il suo acquisto un’operazione complicata e costosa. L’interesse di altre squadre europee e l’intenzione del club brasiliano di trattenerlo almeno fino al termine della stagione rendono difficile la trattativa per i nerazzurri.

L’alternativa spagnola: Josep Martinez

Con le difficoltà ad assicurarsi Bento, l’Inter sta valutando alternative. In cima alla lista c’è lo spagnolo Josep Martinez, attuale portiere del Genoa. Martinez è stato accostato ai campioni d’Italia già nei mesi scorsi, e il suo profilo appare ideale per ricoprire il ruolo di vice-Sommer, con la possibilità di prendere il posto da titolare negli anni a venire. L’ex Lipsia ha dimostrato solidità e affidabilità, caratteristiche che attirano l’attenzione della dirigenza interista.

Yann Sommer

Nonostante l’interesse per Martinez, il vero ostacolo è rappresentato dalle condizioni economiche della sua eventuale cessione. Il Genoa chiede circa 20 milioni di euro per il suo portiere, una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza nerazzurra per un secondo portiere. L’Inter preferirebbe proporre un prestito annuale con diritto di riscatto, una formula che ha utilizzato con successo in altre operazioni di mercato. Tuttavia, il club ligure sembra poco incline ad accettare tali condizioni, complicando ulteriormente la trattativa.

