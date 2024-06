Paulo Fonseca, ha già iniziato a collaborare con i dirigenti del Milan per impostare le strategie di mercato: ecco le richieste del tecnico per rafforzare la squadra.

Paulo Fonseca sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan per i prossimi due anni, con l’annuncio previsto entro i prossimi 7-10 giorni. Nonostante si trovi attualmente in vacanza in Portogallo con la famiglia, il tecnico lusitano sta già lavorando in sinergia con i dirigenti del Milan per programmare il futuro della squadra. Dopo il finale di stagione deludente con il Lille, dove ha mancato la qualificazione alla Champions League, Fonseca è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Milanello.

Strategie di mercato: investimenti mirati

I contatti tra il Milan e Fonseca non si sono mai interrotti, passando rapidamente dalle discussioni contrattuali a quelle sul calciomercato. Il club rossonero, pur mantenendo una politica di spesa prudente, ha deciso di investire significativamente su un nuovo attaccante centrale. Questo è solo l’inizio di una serie di acquisti mirati che prevedono anche l’arrivo di un terzino destro offensivo, un difensore centrale solido e un centrocampista con caratteristiche difensive.

La visione tattica di Fonseca

Fonseca è noto per il suo calcio di possesso, capace di alternare efficacemente pressione e difesa. Che si tratti di un 4-2-3-1 o di un 4-3-3, il nuovo allenatore del Milan è determinato a costruire una squadra equilibrata e competitiva. Questa settimana sarà cruciale per definire i dettagli degli acquisti e iniziare a plasmare il Milan del futuro sotto la sua guida.

L’articolo Milan, Fonseca: ecco le richieste di mercato del nuovo allenatore proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG