Milan, alla ricerca di un attaccante puro, le commissioni complicano Zirkzee: dall’olanda ecco il nuovo nome in pole position.

Il Milan continua a cercare un attaccante di ruolo per completare la rosa, ma il mercato si sta rivelando più complicato del previsto. Nonostante le preferenze iniziali, i rossoneri stanno valutando nuove opzioni a causa delle difficoltà riscontrate nelle trattative con i giocatori seguiti finora.

Joshua Zirkzee: il sogno che si complica

La prima scelta del Milan rimane Joshua Zirkzee del Bologna. Il giovane talento olandese, con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro, è sempre stato al centro dei desideri rossoneri. Tuttavia, le elevate commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian, che si aggirano tra i 10 e i 15 milioni di euro, stanno rallentando l’avanzamento della trattativa. La dirigenza milanista si trova a dover valutare attentamente il rapporto costi-benefici di un’operazione così onerosa.

Santiago Giménez: il nuovo nome in pole position

Alla luce delle complicazioni incontrate, il Milan sta ora puntando su Santiago Giménez del Feyenoord. Il giovane attaccante, classe 2001, rappresenta una soluzione più abbordabile dal punto di vista economico. Con una valutazione inferiore rispetto agli altri obiettivi, Gimenez potrebbe essere il profilo giusto per rafforzare l’attacco rossonero senza gravare eccessivamente sul bilancio del club. Le prestazioni del messicano in Eredivisie hanno attirato l’attenzione degli osservatori milanisti, che vedono in lui un potenziale nuovo protagonista della Serie A.

Santiago Giménez

Guirassy e Sesko: le altre piste

Oltre a Zirkzee, il Milan aveva messo gli occhi su Serhou Guirassy e Benjamin Sesko. Tuttavia, anche queste piste si stanno dimostrando più difficili del previsto. Il Bayern Monaco si è inserito con decisione nella corsa per Guirassy, rendendo la competizione per l’attaccante ancora più agguerrita. Nel frattempo, il Lipsia ha fissato una richiesta di 65 milioni di euro per Benjamin Sesko, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera.

