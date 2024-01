I nerazzurri hanno annunciato l’acquisto dell’esterno canadese che ha firmato fino al 2028, guadagnerà 1,5 milioni a stagione.

L’Inter ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Tajonn Buchanan sul proprio sito ufficiale: ecco parte della nota. “Tra le fredde e sconfinate distese ghiacciate del Canada c’è un luogo che spicca per la sua unicità: Brampton, in Ontario, è conosciuta come la “città dei fiori” per la grande quantità di serre e vivai che caratterizzano l’economia di questo centro. Inizia qui il percorso di Tajon Trevor Buchanan, nuovo esterno nerazzurro. Nato l’8 febbraio 1999 da genitori di origini giamaicane, Buchanan è cresciuto con il sogno del calcio sempre vivo. Un sogno alimentato dall’incontro con Chrys Chrysanthou, il suo primo allenatore nelle giovanili dei Mississauga Falcons, il quale si è rivelato maestro di sport e di vita. Un legame profondo, che porta Tajon a seguire il suo allenatore in Colorado all’età di 15 anni: un cambiamento radicale nella sua vita, in un Paese diverso e lontano dalla sua famiglia, fatto che gli impedisce di essere tesserato dalla federazione statunitense”.

Tajon Buchanan

In Europa

“Arriva in Europa nel gennaio del 2022, al Club Brugge: in Belgio vince il campionato nella stagione 2021/22, debutta in Champions League e conquista la convocazione per il Mondiale in Qatar, torneo storico per il Canada, assente nella manifestazione iridata dal 1986. Ala, terzino, esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra: nella sua carriera Buchanan ha ricoperto tantissimi ruoli. Duttilità e una grande etica del lavoro: il piccolo Tajon è cresciuto bruciando le tappe e adesso è pronto a diventare il primo giocatore canadese a scendere in campo in Serie A. Un viaggio lunghissimo, iniziato a Brampton e che ha portato Buchanan fino a Milano:l’avventura nerazzurra di Tajon è appena cominciata”.

L’articolo Inter: ufficiale l’acquisto di Buchanan proviene da Notizie Inter.

