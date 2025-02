Inter, un campionato da vincere: l’ombra di un fallimento ed un grosso limite che frena la squadra

L’Inter si prepara a una gara molto importante: da oggi in poi bisognerà capire se la sconfitta di Firenze è solo un incidente.

L’Inter stasera ha la straordinaria occasione di avvicinarsi alla capolista Napoli: con una vittoria, potrebbe ridurre il distacco a un solo punto, riaprendo ancora di più la corsa al titolo. Nonostante la pesante sconfitta contro la Fiorentina, la Gazzetta dello sport è sicura nell’asserire che la squadra di Inzaghi rimane la più forte in Serie A. La batosta di Firenze ha scatenato dubbi e critiche anche feroci, ma è importante ricordare che un passo falso può capitare. La partita contro la Fiorentina a San Siro diventa decisiva, poiché una vittoria restituirebbe fiducia e consoliderebbe la convinzione nelle proprie forze.

Un campionato senza trofei sarebbe fallimentare

Non è concepibile per l’Inter chiudere la stagione senza titoli, avverte la rosea. La Champions League, pur restando un’impresa ardua, resta un obiettivo alla portata, con la qualificazione diretta agli ottavi che ha rilanciato le ambizioni europee della squadra. Allo stesso modo, il Mondiale per club negli Stati Uniti a giugno rappresenta una sfida intrigante, seppur influenzata dalle incognite legate alla competizione. La Coppa Italia, pur prestigiosa, sarebbe una consolazione. In questo scenario, il vero traguardo per Inzaghi è lo scudetto, un obiettivo che sembra, tra l’altro, accessibile. Vincere il campionato sarebbe un’affermazione chiara per il club e garantirebbe un’estate serena al tecnico.

Il limite offensivo che rischia di frenare l’Inter

L’Inter è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in Serie A, con 56 reti, più di qualsiasi altra squadra, ma i numeri nascondono una lacuna. Dei 56 gol, solo 24 sono arrivati dagli attaccanti: un totale che, seppur buono, lascia intravedere un problema di profondità offensiva. Mentre Thuram e Lautaro sono i protagonisti principali, il resto del reparto avanzato non riesce a fornire il supporto necessario. I pochi gol segnati da parte di Arnautovic, Taremi e Correa è un limite che l’Inter dovrà affrontare se vuole puntare al massimo in campionato. Fortunatamente, le reti arrivano anche da altre zone del campo ma è chiaro che per mantenere viva la corsa al titolo, l’Inter ha bisogno di una maggiore incisività da parte degli attaccanti “di riserva”.

Leggi l’articolo completo Inter, un campionato da vincere: l’ombra di un fallimento ed un grosso limite che frena la squadra, su Notizie Inter.