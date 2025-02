Inter: il telecronista fa discutere e avverte

Dopo i recenti passi falsi di Inter e Napoli, la corsa scudetto sembra più incerta che mai. Ma è davvero tutto perduto per le due grandi?

La corsa scudetto di quest’anno è segnata da una costante ricerca della perfezione, ma secondo Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, questo non può essere l’unico parametro di giudizio. Il giornalista ha voluto fare chiarezza sul modo in cui vengono trattati i grandi club italiani, sottolineando come la critica arrivi troppo velocemente, e l’Inter se ne è accorta in questi ultimi giorni, in caso di un pareggio o di una sconfitta.

L’impatto della sosta e le aspettative irrealistiche

Nonostante i rallentamenti dell’Inter e del Napoli, le due squadre stanno comunque mantenendo una media punti straordinaria, che dimostra la loro solidità e il loro continuo impegno. Trevisani ha posto l’accento su una questione che sembra sfuggire spesso agli osservatori più superficiali: il fatto che non si possa vincere sempre. A detta del giornalista, il Napoli e l’Inter sono state pesantemente criticate per i recenti passi falsi, ma ciò non tiene conto della qualità del loro percorso stagionale. Dopo il pareggio del Napoli contro l’Udinese e la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, entrambi i club sono stati oggetto di pesanti giudizi, come se la loro intera stagione fosse compromessa.

Non si può vincere sempre: la vera lezione della corsa scudetto

In un campionato competitivo come quello italiano, le sconfitte e i pareggi fanno parte del gioco. Le squadre non sono macchine perfette e il fatto di non vincere ogni singola partita non significa che tutto stia andando storto. Questo approccio, che tende a vedere solo il risultato finale senza contestualizzare il percorso, è irrealistico e dannoso. La stagione è lunga, le difficoltà ci sono per tutti e il campionato, pur essendo entusiasmante, non può essere vinto ogni anno senza mai fermarsi.

