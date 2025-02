Inter: il futuro inizia oggi e potrebbe non contemplare un protagonista dello Scudetto

Un talento giovane, un trasferimento inatteso e un futuro da protagonista: cosa si nasconde dietro l’ultimo arrivo all’Inter?

L’Inter ha deciso di accelerare sul rinnovamento della mediana, puntando su profili giovani e di prospettiva. L’ultimo colpo è stato messo a segno in vista della prossima stagione, e conferma una strategia chiara: investire su giocatori in grado di garantire qualità e sostenibilità economica. A gennaio, il club si è limitato a un rinforzo temporaneo, con l’arrivo di Nicola Zalewski in prestito con diritto di riscatto ma le mosse non si sono fermate qui. Un’altra operazione, questa volta a titolo definitivo, è stata definita con largo anticipo, un investimento significativo per assicurarsi un profilo emergente del calcio europeo: si tratta di un colpo che riassume la nuova visione di Oaktree.

Un acquisto mirato per la mediana

Il nuovo volto destinato a rafforzare il reparto è Petar Sucic, talento della Dinamo Zagabria pronto a legarsi ai nerazzurri per i prossimi cinque anni. L’operazione è stata chiusa con un investimento da 14 milioni di euro più bonus, con un ulteriore 10% sulla futura rivendita. Il croato guadagnerà circa un milione di euro a stagione, un netto salto rispetto agli attuali 180mila euro percepiti in Croazia. Il centrocampista classe 2003 assisterà già stasera al match contro la Fiorentina da spettatore privilegiato a San Siro, pronto a respirare l’atmosfera della sua futura casa.

Petar Sucic è sbarcato a Milano, le conseguenze del suo arrivo

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il primo giorno italiano del giovane è iniziato con l’atterraggio a Linate, seguito dalla consueta trafila burocratica che accompagna ogni nuovo acquisto. Le visite mediche all’Humanitas di Rozzano sono un passaggio fondamentale, considerando che una frattura al metatarso sta condizionando parte della sua stagione. Sucic è stato scelto per le sue caratteristiche di mezzala moderna, capace di inserirsi e garantire un contributo offensivo: esattamente, sono le caratteristiche di Frattesi, che, probabilmente è destinato all’addio. Con il Mondiale per club in vista e un centrocampo destinato a trasformarsi, il croato potrebbe diventare una pedina chiave per la nuova Inter.

