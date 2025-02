Inter: Inzaghi è così saldo come sembra?

Il futuro di Inzaghi è davvero al sicuro? Le prossime partite potrebbero cambiare tutto, ma il tecnico per ora pensa a fare bene partita dopo partita.

Inter-Fiorentina non è solo una sfida per recuperare terreno sul Napoli, ma un banco di prova per i campioni d’Italia. Dopo il pesante ko nel recupero infrasettimanale, dovuto probabilmente ad un problema in particolare, la squadra di Inzaghi è obbligata a dare un segnale forte. Il tecnico ha gestito il momento con calma, evitando reazioni emotive e proteggendo il gruppo dalle critiche esterne. Il messaggio è chiaro: il focus resta sul campo, senza farsi condizionare dall’ambiente. L’Inter ha l’occasione di accorciare il distacco in classifica e riprendere la corsa scudetto, ma serve una risposta immediata.

Le scelte di formazione di Inzaghi

In vista della sfida di stasera, Inzaghi deve fare i conti con squalifiche e infortuni. Acerbi torna dal primo minuto dopo oltre due mesi di stop, un test fondamentale anche in vista della Juventus. Dimarco, non al meglio, potrebbe partire dalla panchina, con Carlos Augusto pronto a sostituirlo sulla fascia sinistra. Darmian sarà il titolare a destra per sopperire all’assenza di Dumfries. A centrocampo, il ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski resta aperto, mentre in attacco Thuram è in dubbio: Taremi potrebbe partire dal primo minuto accanto a Lautaro.

Ombre sul futuro di Inzaghi?

Oltre alla necessità di tornare a vincere, il match contro la Fiorentina ha un peso più profondo ma, come riporta La Repubblica, il tecnico piacentino sa che il suo futuro potrebbe dipendere dai prossimi risultati. Inzaghi ha raccolto le critiche senza alimentare tensioni: la fiducia nei suoi confronti non è in discussione nell’immediato, ma la continuità sulla panchina nerazzurra non è garantita a prescindere. Molto dipenderà dal cammino della squadra nei prossimi mesi e dalla capacità di mantenere Inter ai vertici fino al termine della stagione.

