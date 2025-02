Inter-Fiorentina e dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri si preparano ad affrontare nuovamente i viola appena 4 giorni dopo il rotondo 3-0 subìto a Firenze.

Dopo il pesante 3-0 subìto nel recupero infrasettimanale a Firenze, i campioni d’Italia vogliono rispondere davanti al proprio pubblico. La sfida contro i viola assume un peso significativo nella corsa allo Scudetto, con l’Inter che insegue il Napoli capolista, distante 4 punti dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese. Ci si interroga sul futuro dei nerazzurri: quello di giovedì scorso è stato solo un incidente di percorso o l’inizio di un declino inesorabile?

Le scelte degli allenatori e le novità in campo

Simone Inzaghi studia le mosse per superare una squadra in ottima forma. Entrambe le squadre devono fare attenzione ai cartellini: Bastoni è a rischio squalifica, mentre tra i toscani figurano Gosens, Mandragora, Fagioli e Zaniolo. L’attenzione resta alta anche in vista del prossimo turno, quando l’Inter affronterà la Juventus a Torino, mentre la Fiorentina ospiterà il Como. Palladino oggi deve rinunciare allo squalificato Comuzzo e all’infortunato Adli, ma potrà finalmente schierare i nuovi acquisti. Fagioli e Zaniolo sono pronti a dare maggiore qualità al centrocampo, mentre Ndour e Forolunsho offrono alternative preziose.

Dove seguire la partita in diretta

Il match tra Inter e Fiorentina, in programma oggi, lunedì 10 febbraio, alle 20:45, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la sfida attraverso l’app su smart TV, console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La visione in streaming sarà possibile tramite l’app DAZN su smartphone e tablet oppure accedendo al sito ufficiale con le credenziali del proprio account. Gli utenti di Amazon Prime Video potranno attivare l’abbonamento a DAZN attraverso la sezione “Prime Channels”, ampliando così le opzioni per non perdersi una partita fondamentale nella corsa ai vertici della classifica.

